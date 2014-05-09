《信报》：中菲越露骨冲突 撬动南海地区安全

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（5月9日社评）
中国、菲律宾和越南三国近日在南海的冲突升级。菲律宾在南沙半月礁附近扣查一艘中国渔船，同时扣押了船上11名渔民；另一方面，越南海军船舰阻止中国海洋石油总公司在西沙海域勘探作业，两国的舰船发生碰撞。当前，中菲越在南海争夺海洋资源的露骨冲突，对抗加剧，已然令南海的紧张局势不断升温，撬动地区的安全和稳定。今次中越和中菲在南海「短兵相接」，是在美国总统奥巴马访问完亚洲四国之后、本周六于缅甸举行东盟峰会之前发生，到底是巧合还是别有深意，委实惹人揣测。
奥巴马访亚期间，表明钓鱼岛适用于《美日安保条约》；到访菲律宾前，两国亦签署好了《加强防务合作协议》，美菲加强军事安全合作。面对美国不断强化在亚洲的军事存在，并利用东海和南海主权争端，来牵制中国在区内的军事扩张和影响力，从目前发展形势看，反而激起中国以更强硬的态势去扞卫主权和海洋权益。
上周六，中国海事局公布中国海洋石油总公司「海洋石油981」钻井平台在西沙的位置，越南外交部马上指斥，钻井平台作业海区位于越南「专属经济区」内，并派遣船舰阻止中方的石油勘探活动，寸土不让，而中国外交部则警告越南，表明钻井平台是在中国海域内行动，完全合法。
在南海争端中，越南和菲律宾是与中国冲突最激烈的两国，因此，今次中越和中菲的冲突，可以说是对整个南海地区关系的一次巨大考验。若各方未能克制，或者试探对手容忍底线时误判形势，这场由资源争夺引发的碰撞，不排除会演变成为潜在的军事冲突危机。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。