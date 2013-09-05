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时事要闻 | 2013年 9月 5日 星期四 18:53 BJT

中国称菲律宾挑起南海领土争端

路透北京9月5日 - 中国周四指责菲律宾蓄意挑起南海领土争端，在中国固有领土上“无事生非”。

菲律宾官员本周称，中方试图抢在“南海行为准则”制订前占领黄岩岛，并在建设混凝土设施。

中国外交部发言人洪磊表示，挑起争端的是菲律宾。

“黄岩岛是中国固有领土，菲方应尊重中国领土主权。”洪磊在例行记者会上说道。

“菲方如真的关心‘南海行为准则’，就应当以实际行动信守并落实《南海各方行为宣言》，为商谈‘准则’创造必要的条件与环境，而不要无事生非，制造事端。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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