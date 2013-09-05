中国称菲律宾挑起南海领土争端

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京9月5日 - 中国周四指责菲律宾蓄意挑起南海领土争端，在中国固有领土上“无事生非”。
菲律宾官员本周称，中方试图抢在“南海行为准则”制订前占领黄岩岛，并在建设混凝土设施。
中国外交部发言人洪磊表示，挑起争端的是菲律宾。
“黄岩岛是中国固有领土，菲方应尊重中国领土主权。”洪磊在例行记者会上说道。
“菲方如真的关心‘南海行为准则’，就应当以实际行动信守并落实《南海各方行为宣言》，为商谈‘准则’创造必要的条件与环境，而不要无事生非，制造事端。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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