中国行使和维护对黄岩岛的主权不影响南海航行自由--外交部

路透北京4月24日电--中国外交部重申,黄岩岛是中国固有领土,并指出中国长期行使和维护对黄岩岛的领土主权,从来没有也不可能影响到南海的航行自由.

"关於南海航行自由,这方面从来不存在任何问题,"外交部发言人刘为民周二在例行记者会上表示.

他并指出,反而是菲律宾方面动用军舰到黄岩岛,并强行登临中国渔船进行检查,引发了紧张局势,同时也不能不引发人们对该海域安全的严重关切.

刘为民重申,黄岩岛是中国固有领土.菲方对黄岩岛提出毫无根据的领土要求是导致黄岩岛局势出现复杂状况的根本原因.

"将黄岩岛领土主权问题扩大到整个南海,是无理也是无益的,"他说.

近期南中国海局势升级,中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在黄岩岛海域的对峙事件已进入第三周.菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.(完)

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--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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