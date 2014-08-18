菲律宾总统称在本国专属经济区发现中国测量船

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透马尼拉8月18日 - 菲律宾总统阿基诺三世称，在其专属经济区内发现两艘中国测量船；引发南海紧张局势升温的担忧。
“近期，我们接到军方的报告，两艘（中国）水文测量船出现在巴拉望以西约80海里的礼乐滩，显然处在我们的专属经济区内。”阿基诺三世接受电视采访时说道，采访于周日公布。
“他们在那儿干什么？他们在进行什么样的研究？我希望这些船只的出现不会导致两国紧张局势升温。”
阿基诺三世表示，三年前英国能源公司Veritas Voyager曾雇佣船只在同一区域进行研究。
阿基诺三世并未提到军方在礼乐滩发现中国测量船的时间，也没有说这些中国船只是否仍在那一水域。菲律宾海军称，三艘中国海警船每天在仁爱礁附近出现，仁爱礁距离礼乐滩不远。
菲方称，还发现另外两三艘中国船只定期在黄岩岛附近巡逻。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。