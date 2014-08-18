菲律宾总统称在本国专属经济区发现中国测量船

路透马尼拉8月18日 - 菲律宾总统阿基诺三世称，在其专属经济区内发现两艘中国测量船；引发南海紧张局势升温的担忧。

“近期，我们接到军方的报告，两艘（中国）水文测量船出现在巴拉望以西约80海里的礼乐滩，显然处在我们的专属经济区内。”阿基诺三世接受电视采访时说道，采访于周日公布。

“他们在那儿干什么？他们在进行什么样的研究？我希望这些船只的出现不会导致两国紧张局势升温。”

阿基诺三世表示，三年前英国能源公司Veritas Voyager曾雇佣船只在同一区域进行研究。

阿基诺三世并未提到军方在礼乐滩发现中国测量船的时间，也没有说这些中国船只是否仍在那一水域。菲律宾海军称，三艘中国海警船每天在仁爱礁附近出现，仁爱礁距离礼乐滩不远。

菲方称，还发现另外两三艘中国船只定期在黄岩岛附近巡逻。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。