菲律宾改口 称黄岩岛混凝土块陈旧

路透马尼拉10月23日 - 菲律宾今年早些时候曾指责中国在黄岩岛建设混凝土设施，周三该国总统阿基诺改口称，在该岛发现的混凝土块“很旧”。

阿基诺称，在该岛发现的混凝土块不是新出现的，其中有些混凝土块上还附着甲壳动物。这与之前菲律宾外交和国防官员指责中国的说法相悖。

中国凭借不断壮大的海上力量，强有力地宣示南海主权，与邻国间围绕南海的摩擦随之升温，甚至引燃对爆发军事冲突的忧虑。

有分析人士认为菲律宾已对黄岩岛丧失控制权，阿基诺对此并不认同，称本国渔民仍可自由前往该地区。

“说我们不许去斯卡巴洛礁（即黄岩岛）是一种矛盾修辞......根本没有规定说我们不能去那里，”阿基诺在马尼拉对外国记者说，并坚持称该岛位于菲律宾专属经济区范围内。

在上月的国会听证会上，菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）向议员展示监测图片，称中国准备在黄岩岛建设新设施，违反了一项不具约束力的协议。

菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）则在一次采访中告诉路透，该国将对中国提出外交抗议，他称中国正试图占领黄岩岛。

中国对菲律宾方面的指控予以否认，称黄岩岛是中国固有领土，而菲律宾在蓄意挑起事端。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。