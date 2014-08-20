中国驳斥菲律宾对中国测量船的抗议 抗议菲扣留中国人

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月20日 - 菲律宾称中国测量船在菲律宾专属经济区内活动，中国周三对此予以反驳。此外，中国还对菲律宾扣留中国工人表示抗议。
菲律宾总统阿基诺三世称，两艘中国测量船周末出现在礼乐滩。
中国外交部向路透发送的传真声明称，中国对包括礼乐滩在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。
“中方测量船所进行的测量活动正当、合法和无可非议。”声明称。
中国驻菲律宾大使馆周二抗议菲律宾扣留50多名涉嫌在菲律宾非法工作的中国人。
中国驻菲律宾大使馆在声明中称，要求菲律宾当局迅速且公正地处理此事，并恰当地对待被扣人员。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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