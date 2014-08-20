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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 18:28 BJT

中国驳斥菲律宾对中国测量船的抗议，抗议菲扣留中国人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月20日 - 菲律宾称中国测量船在菲律宾专属经济区内活动，中国周三对此予以反驳。此外，中国还对菲律宾扣留中国工人表示抗议。

菲律宾总统阿基诺三世称，两艘中国测量船周末出现在礼乐滩。

中国外交部向路透发送的传真声明称，中国对包括礼乐滩在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。

“中方测量船所进行的测量活动正当、合法和无可非议。”声明称。

中国驻菲律宾大使馆周二抗议菲律宾扣留50多名涉嫌在菲律宾非法工作的中国人。

中国驻菲律宾大使馆在声明中称，要求菲律宾当局迅速且公正地处理此事，并恰当地对待被扣人员。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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