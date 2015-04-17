菲律宾称南中国海领土纠纷是全球问题

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透马尼拉4月17日 - 菲律宾总统阿基诺三世周五称，中国填海造地将影响全球贸易，因此全世界都对南中国海的领土纠纷感到关切。
近期卫星图片显示，中国在南沙群岛争议海域修建的一条军用飞机跑道取得快速进展，并可能正计划修建另一条跑道。
《IHS简氏防务周刊》称，空中客车防务及航天公司（AirbusDefence and Space）3月23日的图片显示了中国在南沙群岛永暑礁上的跑道工程。
“我们始终强调，南中国海的问题不是一个地区问题，”阿基诺三世对记者们说道。“这是全世界的问题，因为40%的全球贸易经过这些水域。全球各国领导人已经对这个问题表示关切。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。