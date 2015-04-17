版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 17:49 BJT

菲律宾称南中国海领土纠纷是全球问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月17日 - 菲律宾总统阿基诺三世周五称，中国填海造地将影响全球贸易，因此全世界都对南中国海的领土纠纷感到关切。

近期卫星图片显示，中国在南沙群岛争议海域修建的一条军用飞机跑道取得快速进展，并可能正计划修建另一条跑道。

《IHS简氏防务周刊》称，空中客车防务及航天公司（Airbus Defence and Space）3月23日的图片显示了中国在南沙群岛永暑礁上的跑道工程。

“我们始终强调，南中国海的问题不是一个地区问题，”阿基诺三世对记者们说道。“这是全世界的问题，因为40%的全球贸易经过这些水域。全球各国领导人已经对这个问题表示关切。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐