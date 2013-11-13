中国援菲出手不大方 或令国际形象蒙尘

路透北京11月12日（记者 Megha Rajagopalan） -菲律宾遭超强台风“海燕”重创，中国的援助金额不多，这或许令其浪费了在东南亚树立好口碑的机会，尤其是在美国派航空母舰前往救灾、日本也加大援助力度的情况下。

中国在不断增加对东南亚的投资，并与美日争夺对该地区的影响力。但中国强有力宣示南海主权，导致其与菲律宾等一些周边国家的关系紧张。

中国政府承诺向菲律宾捐款10万美元，中国红十字会亦承诺捐款10万美元。这样的援助力度远远逊于其他经济大国。

譬如，日本已承诺捐助1,000万美元，同时还将派一支紧急救援队前往；澳大利亚已捐助960万美元。

“中国领导层错失了展示宽宏大量的机会，”香港城市大学研究中国与东南亚国家关系的政治学教授Joseph Cheng说。

“虽然中国仍向台风灾民提供了援助，但这显然反应了对（与马尼拉）关系的不满。”

中国官媒《环球时报》的一篇社评也对中国对菲援助规模对其国际形象的影响表示关切。

“在一个邻近国家遭遇罕见天灾的时候，中国伸出援手，这是我们作为大国应该有的道义。这同哪个邻国是友好国家，还是不太友好的国家无关，”《环球时报》社评称。

“中国的国际形象、尤其是我们在重大问题上行为方式的可预测性和稳定性，对我们自身的利益至关重要，”文章称，“如果中国这次采取冷淡的援菲态度，我们自己的损失很可能会大于菲律宾因这项受援不足而受到的损失。”

中国外交部发言人秦刚表示，中国愿意根据灾情的进展，考虑向菲方提供进一步的支持和援助，但他没有透露中国援助力度比其他国家少的原因。

他说道，“中国也是受灾的一方，我们非常理解和同情菲律宾人民目前的处境。我们也愿意根据灾情的进一步进展，考虑在力所能及的范围内向菲方提供进一步的人道主义支持和援助。”

新加坡东亚研究所的Lye Liang Fook称，将中国对领土争端的不满与救灾问题完全分开是不可能的。

“（双方）在政治上缺乏互信。在这种情况下，中国愿意提供援助已经很不错啦，这两个问题是联系在一起的，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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