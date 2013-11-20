中国第一批救援物资抵达菲律宾

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透马尼拉11月20日 -中国中央电视台称，第一批中国救援物资已经抵达菲律宾。此前几天中国因未向菲律宾提供更多援助而遭到指责。
央视称，一架装载帐篷和毛毯的运输机周二抵达菲律宾中部城市宿务。
“菲律宾社会福利部中部地区的负责人表示，我们中国援助的这批物资对菲律宾的灾区非常有用。”中国驻菲律宾大使馆官员吴政平称。
“他们将很快把这批物资一部分分配给疏散在宿务的灾民，另外一部分要运到重灾区塔克洛班去。”
中国最初向菲律宾提供了20万美元的援助，随后将援助金额提高至1,000万元人民币。中国周日称准备派出救援队和医疗队。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)