中国第一批救援物资抵达菲律宾

路透马尼拉11月20日 -中国中央电视台称，第一批中国救援物资已经抵达菲律宾。此前几天中国因未向菲律宾提供更多援助而遭到指责。

央视称，一架装载帐篷和毛毯的运输机周二抵达菲律宾中部城市宿务。

“菲律宾社会福利部中部地区的负责人表示，我们中国援助的这批物资对菲律宾的灾区非常有用。”中国驻菲律宾大使馆官员吴政平称。

“他们将很快把这批物资一部分分配给疏散在宿务的灾民，另外一部分要运到重灾区塔克洛班去。”

中国最初向菲律宾提供了20万美元的援助，随后将援助金额提高至1,000万元人民币。中国周日称准备派出救援队和医疗队。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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