中国称仲裁庭对菲律宾南海仲裁案无管辖权

路透北京6月29日 - 根据中国外交部网站公告，中国外交部发言人洪磊周三就菲律宾南海仲裁案仲裁庭（简称“仲裁庭”）称将于近期公布所谓最终裁决发表谈话时称，仲裁庭对本案及有关事项无管辖权，不应进行审理并作出裁决。

声明称，在领土问题和海域划界争议上，中国不接受任何第三方争端解决方式，不接受任何强加于中国的争端解决方案。（完）