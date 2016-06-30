中国称仲裁庭对菲律宾南海仲裁案无管辖权

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月29日 - 根据中国外交部网站公告，中国外交部发言人洪磊周三就菲律宾南海仲裁案仲裁庭（简称“仲裁庭”）称将于近期公布所谓最终裁决发表谈话时称，仲裁庭对本案及有关事项无管辖权，不应进行审理并作出裁决。
声明称，在领土问题和海域划界争议上，中国不接受任何第三方争端解决方式，不接受任何强加于中国的争端解决方案。（完）
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。