中国要求菲方维护中国公民和机构的安全

路透北京/马尼拉5月10日电（记者 储百亮/Manuel Mogato）---随着中国与菲律宾在黄岩岛问题上的紧张局面升级，菲律宾国内将举行反华游行，中方周四就此要求菲方采取有效措施，切实维护在菲中国公民和机构的安全和合法权益。

菲律宾民间团体和政治组织发起的反华示威游行将於周五在马尼拉举行，参加示威的将有1,000多人，这会令中非就黄岩岛问题引发的紧张局面升级。

菲律宾派遣战舰检查在黄岩岛的中国渔船，引发中国派出四艘海监船赶赴这一海域，由此引发的黄岩岛对峙事件已经持续了一个多月。

中国外交部发言人洪磊在周四例行记者会上表示，菲方的这种行为已经引发海内外中国民众的强烈反应和关注。

洪磊称：“中方高度关注在菲中国公民和机构的安全，要求菲方采取有效措施，切实维护在菲中国公民和机构的安全和合法权益。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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