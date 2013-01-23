中国称菲律宾就南海争端寻求国际仲裁使问题复杂化

路透北京1月23日 - 中国外交部发言人洪磊周三称，菲律宾就与中国在南海的争端寻求国际仲裁只会使问题复杂化，并谴责菲方“非法侵占”中国在南海的部分岛礁。

菲律宾已提请《联合国海洋法公约》仲裁法庭阻止中国在南海的行为，并认为这些行为侵犯菲律宾的主权。

洪磊被问及菲方的上述举动时称，中国与菲律宾在南海的有关争端的根源和核心，是菲方非法侵占中国南沙群岛部分岛礁引发的领土主权争议。

“中方一向坚决反对菲方的非法侵占，”他在例行记者会上称。

洪磊称，中方一贯致力于通过双边协商、谈判解决争议。由直接有关的主权国家谈判解决有关争议，也是中国与东盟国家在《南海各方行为宣言》中达成的共识。

“我们希望有关国家恪守承诺，全面认真落实《南海各方行为宣言》，不采取任何使问题复杂化、扩大化的行动，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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