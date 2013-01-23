中国称菲律宾就南海争端寻求国际仲裁使问题复杂化

韩国软件大亨安哲秀获国民之党提名角逐总统
路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。
路透北京1月23日 - 中国外交部发言人洪磊周三称，菲律宾就与中国在南海的争端寻求国际仲裁只会使问题复杂化，并谴责菲方“非法侵占”中国在南海的部分岛礁。
菲律宾已提请《联合国海洋法公约》仲裁法庭阻止中国在南海的行为，并认为这些行为侵犯菲律宾的主权。
洪磊被问及菲方的上述举动时称，中国与菲律宾在南海的有关争端的根源和核心，是菲方非法侵占中国南沙群岛部分岛礁引发的领土主权争议。
“中方一向坚决反对菲方的非法侵占，”他在例行记者会上称。
洪磊称，中方一贯致力于通过双边协商、谈判解决争议。由直接有关的主权国家谈判解决有关争议，也是中国与东盟国家在《南海各方行为宣言》中达成的共识。
“我们希望有关国家恪守承诺，全面认真落实《南海各方行为宣言》，不采取任何使问题复杂化、扩大化的行动，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。
路透东京4月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，朝鲜周三最新发射一枚导弹的举动是“极有问题的”，日本已对朝鲜表示强烈抗议。
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)