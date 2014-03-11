两艘菲律宾船只周日靠近仁爱礁 被中方驱离

路透北京3月10日 - 中国外交部周一称，3月9日两艘菲律宾船舶在向仁爱礁靠近时，被中国海警船驱离。

外交部发言人秦刚称，3月9日，在仁爱礁海域进行例行巡航的中国海警船编队发现两艘装载施工材料、悬挂菲律宾国旗的船舶正在向仁爱礁靠近。中国海警船向两船进行了喊话，两船已于当天下午离开仁爱礁海域。

秦刚在例行记者会上称，菲律宾一艘船只当年（1999年）以“故障”为由在中国仁爱礁“坐滩”，中方持续要求菲方拖走该船，但菲方以技术原因为借口一直未履行承诺，此次又试图在仁爱礁进行施工。

秦刚指出，菲方的行径侵犯了中国领土主权，并明显违反了中国和东盟各国签署的《南海各方行为宣言》，中方不得不作出必要反应。（完）

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