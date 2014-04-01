中国就菲律宾提交中菲南海争议诉状提出严正交涉

路透北京3月31日（记者 白宾） -中国外交部副部长刘振民周一约见菲律宾驻华大使巴西里奥，就菲向国际仲裁庭提交中菲南海争议诉状提出严正交涉。

菲律宾周日向国际仲裁庭提交了中菲南海争议诉状。作为菲律宾的缔约盟友，美国周日表示，任何国家使用《联合国海洋法公约》争端解决机制的权利都应得到尊重。

刘振民表示，菲方无视中方严正立场，向国际仲裁庭提交中菲南海争议诉状，执意单方面推进国际仲裁，中国政府对此表示强烈不满和坚决反对。

刘振民指出，中方不接受、不参与仲裁的立场没有改变，也不会改变。

刘振民称，菲方强推国际仲裁，无助于中菲南海争议的解决，不会改变中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权的事实，不会动摇中国政府维护国家领土主权和海洋权益的决心和意志，不会影响中方通过直接谈判解决南海争议及与本地区国家共同维护南海和平稳定的政策和做法。

周末，一艘菲律宾补给船摆脱两艘中国海警船的封锁，强行驶入仁爱礁水域为驻该区域的菲律宾军队运送补给。菲方还邀请媒体随船同行。

刘振民就菲方组织媒体赴中国仁爱礁海域活动向菲方提出严正交涉，强调中方绝对不会容许菲方以任何形式侵占仁爱礁，绝对不会允许菲方在仁爱礁海域修建任何设施的图谋得逞，要求菲方停止一切挑衅行为。（完）

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