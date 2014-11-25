中国指责菲律宾判决中国渔民有罪“侵犯了中国主权与管辖权”

路透北京11月25日 - 中国外交部周二称，菲律宾法院对九名在存主权争议的半月礁海域捕捉海龟的中国渔民开出罚金一事侵犯了中国的主权。

菲律宾警方5月在中菲两国存在主权争议的半月礁海域逮捕了这些中国渔民。菲律宾一法院周一判决对九名中国渔民处以每人10.2万美元罚款。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上敦促菲律宾方面释放这些渔民并归还他们的渔船。

“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，菲律宾方面在中国南沙群岛海域非法抓扣中国渔船渔民并作出所谓‘司法判决’，严重侵犯了中国主权和管辖权，”华春莹表示。

“中方对此坚决反对，要求菲方立即无条件释放中国渔船和渔民，”华春莹补充说。

尚不清楚这些渔民如何支付罚款。如果他们不能支付罚款，将面临六个月的牢狱之灾，不过考虑到已经被关押的时间，他们可能被释放。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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