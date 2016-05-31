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时事要闻 | 2016年 5月 31日 星期二 09:18 BJT

习近平致电祝贺杜特尔特当选菲律宾总统

路透北京5月31日 - 根据中国外交部网站公告，中国国家主席习近平周一致电杜特尔特，祝贺其当选菲律宾共和国总统。

习近平在贺电中表示，中菲友好交往历史悠久，两国人民有着深厚的传统友谊。

习近平还表示，一个友好、稳定、健康发展的中菲关系符合两国和两国人民的根本利益。保持并深化中菲睦邻友好和互利合作是两国领导人的共同责任。希望双方共同努力，推动中菲关系重回健康发展轨道。（完）

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