中国官媒痛批菲律宾总统“无知”

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月6日 - 菲律宾总统阿基诺接受《纽约时报》采访时，将中国在南海的主权诉求，与二战时纳粹德国要求捷克割让领土相提并论。中国官方媒体对此予以抨击。
阿基诺接受采访时，呼吁国际社会进一步在领土争议问题上支持菲律宾，将此与西方在二战时未能帮助捷克抵制德国的领土要求相提并论。
《纽约时报》引述阿基诺的话说：“如果我们对我们认为错的事说‘是’，怎么能保证错的情况不会变本加厉？”
他说：“究竟到什么地步，你才会说‘够了！’？国际社会必须发声，要记得当初为避免二战爆发而割让苏台德地区、对希特勒让步的教训。”
新华社周三发表文章抨击阿基诺的言论，称中国在南海的主权主张有充分的历史依据，并强调中国希望通过对话和协商解决问题。
新华社英文评论文章称，阿基诺与日相安倍晋三之流为伍，并称他是一个“对历史和现实都无知的业余政客”。
这些评论虽然不是官方声明，但可反映出中国政府的看法。中国外交部尚未就阿基诺的言论置评。
阿基诺发言人科洛马（Herminio Coloma Jnr.）周四表态仍坚持前述言论。
科洛马说：“所有自由国家应该吸取一个教训，即所有人都必须为正确而奋斗。”
“正确的才应该是强大的，而非强大的才是正确的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT