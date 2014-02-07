中国官媒痛批菲律宾总统“无知”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海2月6日 - 菲律宾总统阿基诺接受《纽约时报》采访时，将中国在南海的主权诉求，与二战时纳粹德国要求捷克割让领土相提并论。中国官方媒体对此予以抨击。

阿基诺接受采访时，呼吁国际社会进一步在领土争议问题上支持菲律宾，将此与西方在二战时未能帮助捷克抵制德国的领土要求相提并论。

《纽约时报》引述阿基诺的话说：“如果我们对我们认为错的事说‘是’，怎么能保证错的情况不会变本加厉？”

他说：“究竟到什么地步，你才会说‘够了！’？国际社会必须发声，要记得当初为避免二战爆发而割让苏台德地区、对希特勒让步的教训。”

新华社周三发表文章抨击阿基诺的言论，称中国在南海的主权主张有充分的历史依据，并强调中国希望通过对话和协商解决问题。

新华社英文评论文章称，阿基诺与日相安倍晋三之流为伍，并称他是一个“对历史和现实都无知的业余政客”。

这些评论虽然不是官方声明，但可反映出中国政府的看法。中国外交部尚未就阿基诺的言论置评。

阿基诺发言人科洛马（Herminio Coloma Jnr.）周四表态仍坚持前述言论。

科洛马说：“所有自由国家应该吸取一个教训，即所有人都必须为正确而奋斗。”

“正确的才应该是强大的，而非强大的才是正确的。”（完）