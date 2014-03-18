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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:20 BJT

中国称绝不容许菲律宾侵占仁爱礁

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月17日 - 中国周一就仁爱礁争端抨击菲律宾。菲律宾上周表示，计划派遣民用船只，向驻扎仁爱礁（菲方称为阿拥引岛礁）“坐滩”军舰的士兵提供补给。

菲律宾这艘军舰1999年在仁爱礁“坐滩”，此后该国派出士兵轮流驻扎。

中国外交部发言人洪磊在周一的例行新闻发布会上表示：“中国政府扞卫国家主权的决心和意志坚定不移，我们绝不会容许菲方以任何形式侵占仁爱礁。”

“中方对菲方可能在南海采取进一步挑衅行动保持高度关注和警惕，菲方必须承担由此产生的一切后果。”

中国指责菲律宾试图在仁爱礁修建设施，菲律宾则声称该礁是其大陆架的一部分。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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