中国指责菲律宾在南海事件上挑衅

路透北京2月26日 -中国周三指责菲律宾在南海有争议水域的事件上“蓄意挑衅”，此前菲律宾对中国海警船在黄岩岛附近海域用高压水枪驱赶菲律宾渔民提出抗议。

中国外交部不接受菲方的交涉，称中国公务船有权在本国主权范围内内对“挑衅”行为作出反应。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“近来，菲律宾大量的渔船频繁出现在黄岩岛的海域，从我们掌握的现场情况看，有些渔船并没有真正的在进行打渔作业而是寻机滞留，并且对中国政府公务船的喊话劝离置之不理，船上的人员甚至摆出了一副要打架的姿态来进行挑衅。”

华春莹称，“菲方有关船只的活动显示出了很强的组织性和对抗性，因此中方有充分的理由怀疑菲方这些船只的真实身份和真实目的。”

“对于这一性质严重的挑衅行为，中方保持了最大的克制，在反复劝告无效的情况下，迫不得已采取了最低限度的执法驱离的手段，没有对菲方的船只和人员造成任何的伤害，”华春莹说道。

她并称，菲方不仅在黄岩岛加大了挑衅的力度，在南沙海域也没有停止过武力袭扰中国渔船的行为，今年1月还在该海域用军舰抓扣了中方多艘小艇。

“菲方拿中国政府公务船的正当执法活动大做文章完全是为其侵权挑衅活动作掩护，那么这个纯粹是一种贼喊捉贼的行为，”华春莹称，“对于这种无理取闹，中国政府绝对不会容忍。”（完）

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