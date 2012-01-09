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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:28 BJT

菲律宾指责中国船只侵犯其海域 中方回应

菲律宾指责三艘中国船只进入其海域，中国外交部发言人刘为民周一在例行记者会上提出反驳，称"中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方不接受菲方的无理指责。" 此前，菲律宾称发现两艘中国船只及一艘中国海军军舰上月进入其海域，菲方上周表达"严重关切"。 路透

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