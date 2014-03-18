中国称绝不容许菲律宾侵占仁爱礁

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透北京3月17日 -中国周一就仁爱礁争端抨击菲律宾。菲律宾上周表示，计划派遣民用船只，向驻扎仁爱礁（菲方称为阿拥引岛礁）“坐滩”军舰的士兵提供补给。
菲律宾这艘军舰1999年在仁爱礁“坐滩”，此后该国派出士兵轮流驻扎。
中国外交部发言人洪磊在周一的例行新闻发布会上表示：“中国政府扞卫国家主权的决心和意志坚定不移，我们绝不会容许菲方以任何形式侵占仁爱礁。”
“中方对菲方可能在南海采取进一步挑衅行动保持高度关注和警惕，菲方必须承担由此产生的一切后果。”
中国指责菲律宾试图在仁爱礁修建设施，菲律宾则声称该礁是其大陆架的一部分。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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