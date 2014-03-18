中国称绝不容许菲律宾侵占仁爱礁

路透北京3月17日 -中国周一就仁爱礁争端抨击菲律宾。菲律宾上周表示，计划派遣民用船只，向驻扎仁爱礁（菲方称为阿拥引岛礁）“坐滩”军舰的士兵提供补给。

菲律宾这艘军舰1999年在仁爱礁“坐滩”，此后该国派出士兵轮流驻扎。

中国外交部发言人洪磊在周一的例行新闻发布会上表示：“中国政府扞卫国家主权的决心和意志坚定不移，我们绝不会容许菲方以任何形式侵占仁爱礁。”

“中方对菲方可能在南海采取进一步挑衅行动保持高度关注和警惕，菲方必须承担由此产生的一切后果。”

中国指责菲律宾试图在仁爱礁修建设施，菲律宾则声称该礁是其大陆架的一部分。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。