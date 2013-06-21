中国谴责菲律宾“非法侵占”仁爱礁

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透北京6月21日 - 中国周五谴责菲律宾“非法侵占”仁爱礁，并表明中方维护国家主权的决心，此前菲律宾完成对仁爱礁的人员轮换和补给。
“中方维护国家主权的决心和意志是坚定不移的，绝不会接受菲方以任何形式非法侵占仁爱礁。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
菲律宾武装部队参谋长Emmanuel Bautista周三对记者表示，军方完成驻扎在仁爱礁失事船只上的士兵轮换，并补充了他们的补给，包括食物、水和燃料。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。