中国谴责菲律宾“非法侵占”仁爱礁

路透北京6月21日 - 中国周五谴责菲律宾“非法侵占”仁爱礁，并表明中方维护国家主权的决心，此前菲律宾完成对仁爱礁的人员轮换和补给。

“中方维护国家主权的决心和意志是坚定不移的，绝不会接受菲方以任何形式非法侵占仁爱礁。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

菲律宾武装部队参谋长Emmanuel Bautista周三对记者表示，军方完成驻扎在仁爱礁失事船只上的士兵轮换，并补充了他们的补给，包括食物、水和燃料。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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