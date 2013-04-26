中国反对菲律宾将侵占中国岛礁行为“合法化”

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京4月26日 - 中国周五指责菲律宾企图将非法侵占南海中国岛礁的行为合法化，重申不会接受菲方提出的国际仲裁。
因对地区外交解决进程缓慢感到不满，菲律宾1月要求联合国海洋法公约仲裁法庭下令阻止中国的活动，理由是中国侵犯了菲律宾在这些岛屿的主权。
菲律宾周四称，应菲律宾方面要求，联合国成立了中菲南海争议仲裁庭，将听取马尼拉的诉求。但是中国表示这是侵占中国领土的企图。
“菲方企图以此否定中国的领土主权，使其非法侵占中国岛礁的行为披上‘合法化’外衣。”中国外交部在网站上（www.mfa.gov.cn）发表的声明称。
声明列举了菲律宾非法侵占的中国岛礁名称，并郑重重申要求菲方从中国岛礁上撤走一切人员和设施。
中国外交部指出，领土主权问题不是《联合国海洋法公约》的解释和适用问题。
“中方拒绝接受菲方的仲裁要求，有充分的国际法根据。”中国外交部的声明称。
声明还表示，中方一贯致力于通过与菲律宾的双边谈判和协商解决有关争议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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