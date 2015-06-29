菲律宾播放南海问题纪录片 中国指责其传播错误信息（更新版）

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
（增加中国外交部发言人对美国官员言论的回应。）
路透北京6月29日 - 中国周一指责菲律宾播放南海问题纪录片是传播错误信息，并“营造‘受害者’的假象”。
菲律宾制作了题为《自由》的三集他加禄语纪录片，第一集名为《海洋权益》，已于6月12日菲律宾独立日播出。
“菲方企图通过误导和欺骗手段，骗取同情，营造‘受害者’的假象，”中国外交部发言人华春莹在声明中表示，声明指责菲律宾此举旨在煽动中菲人民对立。
最近几个月，因南海问题中菲双方针锋相对的言辞交锋已经升级。
中国国防部发言人上周指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。
菲律宾称，南海问题纪录片旨在让菲民众意识到南海领土的重要性，并团结全国力量支持政府通过和平外交手段解决南海争议。
中国外交部在声明中表示：“事实证明，中菲两国作为长期的好朋友、好邻居，本来完全可以通过友好协商妥善处理南海问题。”
周一晚些时候，中国外交部发言人华春莹在每日例行新闻发布会上对美国常务副国务卿布林肯的言论表示不满。近日，布林肯在发表演讲时曾称，中国在南海大规模填海造地威胁和平与稳定。
华春莹称，美方应“停止发表不负责任和故意挑起地区紧张和对立的言论”。
中国外交部长王毅周六称，“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代”。（完）
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。