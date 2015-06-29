菲律宾播放南海问题纪录片 中国指责其传播错误信息（更新版）

（增加中国外交部发言人对美国官员言论的回应。）

路透北京6月29日 - 中国周一指责菲律宾播放南海问题纪录片是传播错误信息，并“营造‘受害者’的假象”。

菲律宾制作了题为《自由》的三集他加禄语纪录片，第一集名为《海洋权益》，已于6月12日菲律宾独立日播出。

“菲方企图通过误导和欺骗手段，骗取同情，营造‘受害者’的假象，”中国外交部发言人华春莹在声明中表示，声明指责菲律宾此举旨在煽动中菲人民对立。

最近几个月，因南海问题中菲双方针锋相对的言辞交锋已经升级。

中国国防部发言人上周指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。

菲律宾称，南海问题纪录片旨在让菲民众意识到南海领土的重要性，并团结全国力量支持政府通过和平外交手段解决南海争议。

中国外交部在声明中表示：“事实证明，中菲两国作为长期的好朋友、好邻居，本来完全可以通过友好协商妥善处理南海问题。”

周一晚些时候，中国外交部发言人华春莹在每日例行新闻发布会上对美国常务副国务卿布林肯的言论表示不满。近日，布林肯在发表演讲时曾称，中国在南海大规模填海造地威胁和平与稳定。

华春莹称，美方应“停止发表不负责任和故意挑起地区紧张和对立的言论”。

中国外交部长王毅周六称，“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代”。（完）

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