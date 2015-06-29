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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 16:16 BJT

菲律宾播放南海问题纪录片 中国指责其传播错误信息

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月29日 - 中国周一指责菲律宾播放南海问题纪录片是传播错误信息，并“营造‘受害者’的假象”。

菲律宾制作了题为《自由》的三集他加禄语纪录片，第一集名为《海洋权益》，已于6月12日菲律宾独立日播出。

“菲方企图通过误导和欺骗手段，骗取同情，营造‘受害者’的假象，”中国外交部发言人华春莹在声明中表示，声明指责菲律宾此举旨在煽动中菲人民对立。

最近几个月，因南海问题中菲双方针锋相对的言辞交锋已经升级。

中国国防部发言人上周指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。

菲律宾称，南海问题纪录片旨在让菲民众意识到南海领土的重要性，并团结全国力量支持政府通过和平外交手段解决南海争议。

中国外交部在声明中表示：“事实证明，中菲两国作为长期的好朋友、好邻居，本来完全可以通过友好协商妥善处理南海问题。”

中国外交部长王毅周六称，“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代”。（完）

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