菲律宾播放南海问题纪录片 中国指责其传播错误信息

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月29日 - 中国周一指责菲律宾播放南海问题纪录片是传播错误信息，并“营造‘受害者’的假象”。
菲律宾制作了题为《自由》的三集他加禄语纪录片，第一集名为《海洋权益》，已于6月12日菲律宾独立日播出。
“菲方企图通过误导和欺骗手段，骗取同情，营造‘受害者’的假象，”中国外交部发言人华春莹在声明中表示，声明指责菲律宾此举旨在煽动中菲人民对立。
最近几个月，因南海问题中菲双方针锋相对的言辞交锋已经升级。
中国国防部发言人上周指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。
菲律宾称，南海问题纪录片旨在让菲民众意识到南海领土的重要性，并团结全国力量支持政府通过和平外交手段解决南海争议。
中国外交部在声明中表示：“事实证明，中菲两国作为长期的好朋友、好邻居，本来完全可以通过友好协商妥善处理南海问题。”
中国外交部长王毅周六称，“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代”。（完）
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9