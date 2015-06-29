菲律宾播放南海问题纪录片 中国指责其传播错误信息（更新版）

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(本文由路透中文网编译提供)
（增加中国外交部发言人对美国官员言论的回应。）
路透北京6月29日 - 中国周一指责菲律宾播放南海问题纪录片是传播错误信息，并“营造‘受害者’的假象”。
菲律宾制作了题为《自由》的三集他加禄语纪录片，第一集名为《海洋权益》，已于6月12日菲律宾独立日播出。
“菲方企图通过误导和欺骗手段，骗取同情，营造‘受害者’的假象，”中国外交部发言人华春莹在声明中表示，声明指责菲律宾此举旨在煽动中菲人民对立。
最近几个月，因南海问题中菲双方针锋相对的言辞交锋已经升级。
中国国防部发言人上周指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。
菲律宾称，南海问题纪录片旨在让菲民众意识到南海领土的重要性，并团结全国力量支持政府通过和平外交手段解决南海争议。
中国外交部在声明中表示：“事实证明，中菲两国作为长期的好朋友、好邻居，本来完全可以通过友好协商妥善处理南海问题。”
周一晚些时候，中国外交部发言人华春莹在每日例行新闻发布会上对美国常务副国务卿布林肯的言论表示不满。近日，布林肯在发表演讲时曾称，中国在南海大规模填海造地威胁和平与稳定。
华春莹称，美方应“停止发表不负责任和故意挑起地区紧张和对立的言论”。
中国外交部长王毅周六称，“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代”。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9