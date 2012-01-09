菲律宾指责中国船只侵犯其海域 中方反驳

韩国统一部称相信金正男被谋杀
路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透北京1月9日电---菲律宾指责三艘中国船只进入其海域，中国周一对此进行反驳。
中国大陆、菲律宾、文莱、马来西亚、越南和台湾等国家和地区，在南沙群岛存有主权声张冲突。南沙群岛位於南中国海，据信蕴藏丰富的油气资源。
菲律宾称，两艘中国船只及一艘中国海军军舰上月被发现进入其海域，菲方上周对此表达了"严重关切"。
中国外交部发言人刘为民周一在例行记者会上表示："中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方不接受菲方的无理指责。"
他还表示，希望菲方不要再无中生有，制造事端，而应当多做有利於该地区和平稳定的事。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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