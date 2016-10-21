中菲两国将在基础设施投资、项目建设等开展合作--联合声明

路透北京10月21日 - 中国与菲律宾两国周五发布联合声明称，双方表达了在包括基础设施投资、基础设施项目建设、工业产能等领域共同开展务实合作的意愿，同意共同实施的基础设施合作需服从适当招标程序、透明度，符合两国相关国内法律法规和通行的国际实践。

中国外交部网站刊登的该联合声明显示，双方将在优惠贷款、优惠出口买方信贷、债券、贷款、投资、证券及其他双方同意的如开发性专项贷款等领域加强金融合作；双方愿在亚投行和其他国际和地区银行框架下加强合作。

双方并愿扩大双边贸易和投资本币结算，协调积极推进清迈倡议多边化等区域金融合作和双边本币互换安排。中方欢迎菲央行有意参与中国银行间债券市场。

双方还就涉及南海的问题交换了看法，重申争议问题不是中菲双边关系的全部，并就以适当方式处理南海争议的重要性交换了意见。双方重申维护及促进和平稳定、在南海的航行和飞越自由的重要性，根据包括《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》在内公认的国际法原则，不诉诸武力或以武力相威胁，由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式解决领土和管辖权争议。

以下为中菲两国联合声明节选：

双方重申了1975年中菲建交公报及其他文件所包含的原则，其中包括通过和平方式解决争端的原则和菲方恪守一个中国政策。双方认为保持高层交往对促进双边关系全面发展具有重要意义。双方欢迎访问期间签署的诸多合作协议和谅解备忘录。

双方表达了在诸如教育、金融、海关、体育等其他领域签署合作协定和谅解备忘录的意愿。双方重申现有中菲双边对话机制对增进理解、拓展合作、增强双边关系的重要性，同意恢复两国外交磋商、领事磋商、经贸联委会、防务安全磋商、农业联委会、科技联委会及其他双边对话机制。

双方愿鼓励两国高级别政府团组、地方政府、立法机构、政党、民间组织互访，增进沟通交流。菲方欢迎中方提议中国驻达沃总领馆将尽快开馆。双方将基于国际实践和互惠原则，并遵循1975年建交公报的原则对双边外交馆舍的最急迫问题优先作出妥善安排。

双方认识到共同行动打击跨国犯罪的必要性，两国相关部门将根据共同认可的安排，加强在打击电信诈骗、网络诈骗、计算机犯罪、毒品贩卖、人口贩卖、濒危野生动植物及其制品走私等跨国犯罪方面的交流合作。

双方反对任何形式的恐怖主义和暴力极端主义，将在包括信息交流、能力建设等方面进行合作，以共同防范和应对恐怖主义和暴力极端主义威胁。中方理解并支持菲政府致力于打击毒品犯罪的努力。双方认识到毒品问题给两国人民健康、安全和福祉构成严重威胁，同意加强信息共享，在打击毒品犯罪、预防教育、戒毒康复等方面分享知识技术。为加大禁毒行动力度，双方同意建立专案侦办和情报搜集领域的联合行动机制。

双方承诺根据公认的国际法原则，包括1982年《联合国海洋法公约》，加强两国海警部门间合作，应对南海人道主义、环境问题和海上紧急事件，如海上人员、财产安全问题和维护保护海洋环境等。双方同意继续探讨商签移管被判刑人条约。

双方同意执行好《中菲防务合作谅解备忘录》，一致认为双边经济合作发展强劲并仍存在增长空间。双方承诺将通过开展《关于加强双边贸易、投资和经济合作的谅解备忘录》框架下的活动发挥互补优势，不断促进贸易、投资和经济合作，加强两国在优先领域的经济关系。

双方表达了在包括基础设施投资、基础设施项目建设、工业产能等领域共同开展务实合作的意愿。双方同意共同实施的基础设施合作需服从适当招标程序、透明度，符合两国相关国内法律法规和通行的国际实践。

双方将在优惠贷款、优惠出口买方信贷、债券、贷款、投资、证券及其他双方同意的如开发性专项贷款等领域加强金融合作。双方愿在亚投行和其他国际和地区银行框架下加强合作。

双方愿扩大双边贸易和投资本币结算，协调积极推进清迈倡议多边化等区域金融合作和双边本币互换安排。中方欢迎菲央行有意参与中国银行间债券市场。

双方承诺扩大在包括农业科技和基础设施、农业贸易、灌溉、适应和减缓气候变化、遵循动植物卫生标准等领域的合作。双方同意加强在动植物检验检疫方面的合作，菲方欢迎中方宣布恢复相关菲企业对华出口香蕉、菠萝许可，将继续进口符合中方标准的设施包装的热蒸处理芒果。

双方愿共同努力，推动双方在优质杂交水稻种子、农业基础设施、农业机械、进一步发挥中菲农技中心作用及其他同意的领域的合作。中方承诺支持菲方遵照国内法律提升粮食生产能力、培训农业技术人员、发展农渔业和能力建设的努力。

中方愿积极支持于紧急状态下在东盟与中日韩大米储备机制下向菲提供紧急粮食援助。中方愿协助菲建立科研产业体系，帮助菲开展科技培训。双方愿探讨共建技术转移中心、联合实验室和科技资源共享平台的可能性。

双方认识到过去几年双向游客增长状况，注意到2017年“东盟－中国旅游合作年”的推动势头，同意设立旅游合作增长目标。双方愿鼓励本国公民赴对方国家旅游，探讨航空服务领域可能的增长点，鼓励双方航空公司在中国城市和菲律宾达沃及维萨亚、棉兰老地区城市间开设新航线，助力实现上述旅游合作增长目标。

双方鼓励两国大学间在研究、创新领域开展实质性交流，加强学术和产学研模式交流合作。中方愿在科学、技术、工程和数学领域对菲增加政府奖学金名额。双方将探讨在包括信息科技、卫生、海关、研发、教育和其他领域的合作，使两国共同受益。

双方就涉及南海的问题交换了看法。双方重申争议问题不是中菲双边关系的全部。双方就以适当方式处理南海争议的重要性交换了意见。双方重申维护及促进和平稳定、在南海的航行和飞越自由的重要性，根据包括《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》在内公认的国际法原则，不诉诸武力或以武力相威胁，由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式解决领土和管辖权争议。（完）

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