中国官媒痛批菲律宾总统“无知”

菲律宾总统阿基诺接受《纽约时报》采访时，将中国在南海的主权诉求与二战时纳粹德国要求捷克割让领土相提并论，中国官方媒体对此予以抨击。新华社英文评论文章称，阿基诺是一个“对历史和现实都无知的业余政客”。新华称中国在南海的主权主张有充分的历史依据，并强调中国希望通过对话和协商解决问题。图为菲律宾总统阿基诺。路透