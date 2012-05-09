中国称对菲律宾水果加强检验检疫

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京5月9日电---在中国和菲律宾双边关系因黄岩岛事态逐渐紧张之时,中国国家质检总局表示,鉴於去年以来,中国多次从菲律宾进口水果中截获检疫性有害生物,对辖区进口菲律宾水果加强检验检疫,加大开箱和抽查比例.
近日刊登在质检总局网站的通报称,如发现活的有害生物,或者黑斑、腐烂等病害危害状,要将虫样或样品送实验室鉴定和检测.此期间,货物不得放行.经确认为检疫性有害生物的,按规定对相关货物作检疫处理、退运或者销毁处理.
同时,各直属检验检疫局将按照2012年进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划,对进口菲律宾水果实施食品安全风险监测."如检出不符合国家食品安全标准的,一律对相关货物作退运或者销毁处理."质检总局称.
中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在双方存在主权争议的黄岩岛海域已对峙数周.菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.而中国外交部表示,做好了应对菲方扩大事态的各种准备.(完)
更多详情,请点选国家质检总局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。