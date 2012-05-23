中国坚决反对菲律宾拉拢任何第三方介入黄岩岛事件--外交部

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透北京5月23日电---中国外交部发言人洪磊周二称,坚决反对菲律宾拉拢任何第三方以任何方式干扰或介入黄岩岛事件.
洪磊昨日在外交部例行记者会上做上述表示.
"菲律宾拉拢任何第三方以任何方式干扰或介入此事,必将使事态进一步升级,甚至改变问题的性质,中方对此坚决反对,"外交部网站刊登的新闻稿援引洪磊称.
他并称,黄岩岛是中国固有领土.中方一直通过外交协商方式积极推动菲律宾方面改变错误做法,缓和事态,以利於双边关系的正常发展.
南中国海拥有丰富的油气资源,同时还是海上运输要道,中国同菲律宾等一些国家就这一海域主权问题引发争端.
中国官方媒体新华社稍早发表评论称,菲律宾当局大大低估了中国扞卫固有领土主权的决心.鉴於其不计後果地一意孤行,中方已做好应对菲方扩大事态的各种准备.(完)
欲了解详情,请点选中国外交部(www.mfa.gov.cn)
--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红
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