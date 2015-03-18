一桩iPhone失窃案引发的中美“兄弟情”

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透上海3月18日 （记者 Alexandra Harney） - 这是一幅难得的温馨画面，甚至有些搞怪：一名美国Buzzfeed的记者与用过他被窃iPhone手机的中国大哥相拥而笑。
25岁的美国小伙马特（Matt Stopera）和中国梅州的李洪军周二晚终于在潮汕机场相见，这段爆红微博的“中美友谊”迎来了最新篇章。
“千里相会”的起源是马特2月份的一篇帖子，写到他在纽约丢失iPhone之后，照片流里突然出现一个中国大哥的各种照片，有跟橘子树的合影，也有许多马特很难理解的照片。语言诙谐幽默，马特因此蹿红中国微博界。
中国的网民们开始追查照片，还有那部失窃的iPhone，最终找到了李洪军。李洪军今年30岁，是梅州市的一名餐馆老板。后来，李洪军和马特在网上联系上了，并计划了本周在梅州的现实见面。
因与橘子树的标志性自拍照，李洪军被昵称为“橘子哥”，同样也成了微博红人，粉丝众多。他表示，那部二手iPhone是去年10月外甥送的礼物，他也不知道这手机哪来的。
对“橘子哥”和马特之间相遇的种种经过，网上描述得可谓详尽无疑。
在中国爆红之后，马特开了一个微博账号，一个月不到已有近18万粉丝。他微博里贴着各种自拍照片，有喝粥自拍，吃萝卜泡菜自拍，植树自拍，还有与“橘子哥”和橘子树的自拍合影。
电话里，“橘子哥”表示，与马特有了交集之后，生活没啥太大变化。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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