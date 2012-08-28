中国高饲料成本导致生猪存栏量减少 引发明年通胀隐忧

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 中国猪肉价格明年初料将上涨
* 饲料成本创下纪录高位,养猪户淘汰牲口减少压力
* 政府收储对猪肉价格影响有限
* 豆粕价格处於纪录高位,玉米价格也接近17个月高点
路透新加坡8月28日电---猪只不太像是一般认为的通胀压力风向标,但在中国,生猪存栏量的下滑却是一件值得担心的事情,市场担心生猪销售激增可能推升明年的消费者物价.
由於国内需求低迷,加上美国旱灾导致玉米和大豆价格直线上涨,推动养殖成本处於纪录高位,迫使中国的生猪养殖户不得不将牲口卖掉.
中国的食品价格周期很大程度上是受主要肉类--猪肉价格的推动.虽然目前猪肉供应充足,但由於牲口遭大举抛售,预计猪肉库存将约在六个月内下降,并可能导致价格激升.
食品价格方面的任何风吹草动都可能会推升通胀,虽然目前的通胀率较去年已经回落,处在政府能够接受的水平.但监於物价上涨可能引发社会动乱,通胀仍是政府最大的经济顾虑之一.
"如果看看中国的玉米和豆粕价格,现在的养殖成本已经达到纪录高位,"Rabobank的饲料业高级分析师Jean-Yves Chow表示.
"如果猪肉利润空间继续受到压缩,我们预计到明年初猪肉供应将会减少,导致价格上涨,并刺激食品通胀."
由於对生猪行业状况感到担忧,中国国家发改委本月下令启动新一轮冻猪肉收储,因预料在明年2月春节猪肉消费达到高峰之际,供应会紧张.
2007年中国猪肉价格快速攀升,成为全国性议题,当时国内生猪行业爆发了致命性的蓝耳病疫情.中国生猪行业每年出产猪肉5,000万吨,相当於全球猪肉产量的一半.
当时,猪肉价格飙涨推动食品通胀率急升,其影响在收入不高的农村地区感受最为剧烈,中国10多亿人口中的大部分居住於农村地区.
美国旱灾助推全球粮价持续攀升,但迄今为止对中国消费者物价涨幅的冲击有限,7月中国CPI同比涨幅降至30个月低位.7月食品价格同比上涨2.4%,低於6月的3.8%,得益於猪肉价格回落.食品价格在中国CPI的所占比重约30%.
但随着猪肉需求趋疲和中国经济步履蹒跚,一些分析师指出,猪肉价格对食品价格的影响或有限.
"总体经济形势欠佳,"北京东方艾格农业咨询有限公司分析师王晓悦指出."人们减少外出就餐,许多工厂已关门歇业,这正损及猪肉需求."
**饲料成本激升**
国内肉价触及纪录高位後,猪农年初忙着重建存栏,但到今年年中时,饲料成本已激升.
玉米和大豆--动物饲料中的重要成份--在芝加哥期货交易所(CBOT)的指标期货双双升至纪录高位,因美国遭遇56年来最严重旱情,冲击谷物种植带的各种作物.
价格大涨对中国畜牧业来说可谓是雪上加霜.中国大豆进口量是全球交易量的60%,玉米进口规模亦跃升至全球第六.
首当其冲的就是小农,他们难以支付不断上升的饲料成本.小农供应的猪肉占中国猪肉总产量的30%左右.
"我们看到利润下降导致中国各地区都出现了小农清栏的现象,"Rabobank的Chow说."这将给明年年初的供应和价格带来实质性风险."
2007年中港两地猪肉进口大增,因蓝耳病疫情导致大批生猪死亡,国内猪肉产量紧缺.而美国农户就成为其中的受益者之一.
但这次美国猪农料不会出手填补中国的供应缺口.上周美国瘦肉猪期约跌至一年半来最低,因猪农提前出售生猪,市场担心生猪供给增加会给价格造成压力.(完)
--编译 李春喜/肖群英/梁睿雪;审校 李婷仪/蔡美珍
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