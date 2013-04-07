中国启动预案开展猪肉收储 稳定生猪价格

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海4月7日 - 中国国家发展和改革委员会周日称，政府已启动预案，开展冻猪肉收储，以稳定生猪市场价格，防止生猪价格过度下跌损害养殖户利益，缓解生猪生产和市场价格周期性波动带来的不利影响。
发改委网站新闻稿称，受周期性、季节性因素叠加影响，1月份以来，国内生猪价格明显回落。3月6日，猪粮比价跌破6:1盈亏平衡点，截止目前已经连续四周处于盈亏平衡点以下。按照有关规定，中国目前已经在全国20多个省份同时启动冻猪肉收储工作。
“为充分发挥收储对稳定市场价格的作用，这次冻猪肉收储将按照‘略高于市场价格’的原则确定收储底价。”发改委称。
新闻稿指出，当前中国生猪产能偏高，市场供大于求的状况仍将持续一段时间。建议广大生猪养殖户根据市场价格变动情况，继续调整养殖结构，合理补栏，以避免大的亏损。
下一步，国家有关部门将继续密切关注生猪生产和市场价格变动，及时评估收储效果，认真执行好调控预案，充分发挥政府调控和市场调节合力，尽快恢复生猪市场供求平衡。(完)
参看详情，请点选国家发改委网站(here)
(发稿 刘昕; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。