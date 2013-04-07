中国启动预案开展猪肉收储 稳定生猪价格

路透上海4月7日 - 中国国家发展和改革委员会周日称，政府已启动预案，开展冻猪肉收储，以稳定生猪市场价格，防止生猪价格过度下跌损害养殖户利益，缓解生猪生产和市场价格周期性波动带来的不利影响。

发改委网站新闻稿称，受周期性、季节性因素叠加影响，1月份以来，国内生猪价格明显回落。3月6日，猪粮比价跌破6:1盈亏平衡点，截止目前已经连续四周处于盈亏平衡点以下。按照有关规定，中国目前已经在全国20多个省份同时启动冻猪肉收储工作。

“为充分发挥收储对稳定市场价格的作用，这次冻猪肉收储将按照‘略高于市场价格’的原则确定收储底价。”发改委称。

新闻稿指出，当前中国生猪产能偏高，市场供大于求的状况仍将持续一段时间。建议广大生猪养殖户根据市场价格变动情况，继续调整养殖结构，合理补栏，以避免大的亏损。

下一步，国家有关部门将继续密切关注生猪生产和市场价格变动，及时评估收储效果，认真执行好调控预案，充分发挥政府调控和市场调节合力，尽快恢复生猪市场供求平衡。(完)

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(发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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