江西贵溪政府办“怕湿鞋”官员被免职

路透北京6月23日 - 江西省贵溪市一名官员在洪水中被人背过漫水路段的照片流传到网上，该名官员已经被免职。

新华社报导称，贵溪市白田乡兰田村黄源坞村小组3名小学生意外落水，落水事故发生后，贵溪市政府办副主任王军华、科员丁先保于21日上午赶赴现场参与搜救，经过一段漫水路段时，丁先保主动提出背王军华过去，被在场群众拍照并发到个人微博。

新华社称，王军华的行为已产生不良影响，在一定程度上损害了党员干部形象。（完）

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