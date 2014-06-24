江西贵溪政府办“怕湿鞋”官员被免职

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透北京6月23日 - 江西省贵溪市一名官员在洪水中被人背过漫水路段的照片流传到网上，该名官员已经被免职。
新华社报导称，贵溪市白田乡兰田村黄源坞村小组3名小学生意外落水，落水事故发生后，贵溪市政府办副主任王军华、科员丁先保于21日上午赶赴现场参与搜救，经过一段漫水路段时，丁先保主动提出背王军华过去，被在场群众拍照并发到个人微博。
新华社称，王军华的行为已产生不良影响，在一定程度上损害了党员干部形象。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。