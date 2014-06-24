江西贵溪政府办“怕湿鞋”官员被免职

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月23日 - 江西省贵溪市一名官员在洪水中被人背过漫水路段的照片流传到网上，该名官员已经被免职。
新华社报道称，贵溪市白田乡兰田村黄源坞村小组3名小学生意外落水，落水事故发生后，贵溪市政府办副主任王军华、科员丁先保于21日上午赶赴现场参与搜救，经过一段漫水路段时，丁先保主动提出背王军华过去，被在场群众拍照并发到个人微博。
新华社称，王军华的行为已产生不良影响，在一定程度上损害了党员干部形象。（完）
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。