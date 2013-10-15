浙江余姚被背进灾民家的官员被免职

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京10月14日 - 新华社周一报道称，被微博网友爆料由村书记背进灾民家里视察灾情的浙江余姚王姓官员已被免职。
新华社称，该领导被背进灾民家里的照片发布在新浪微博上。发布照片的网友爆料，浙江余姚三七市镇某领导下乡视察水灾，某领导因穿高档鞋子，迫不得已由年近六旬的村书记将其背进灾民家里。
报道指出，针对当事者王某在抢险救灾中出现的行为，三七市镇党委、政府研究，决定免去王某三七市镇村镇建设办公室主任职务，并给予党内警告处分。
报道还称，根据官方描述，王某坚持要脱鞋通过积水道路，但村书记许国庆坚持背王某经过村民家庭院前的积水处。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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