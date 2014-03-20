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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 11:11 BJT

赣江南昌段发现漂浮死猪 已打捞逾130头

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月19日 - 新华社周三报导称，赣江南昌段陆续发现漂浮死猪，至周二下午六时左右已打捞死猪131头。

去年3月，黄浦江流域发生的成千上万头死猪漂流事件，引发公众对环境恶化的普遍不满。

江西省南昌市水务局称，3月15日起，赣江南昌大桥东侧陆续发现死猪。

目前尚不清楚死猪来源以及被倾倒的原因。

新华社报导称，据初步了解，这些死猪主要是从上游漂流而下。（完）
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