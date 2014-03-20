赣江南昌段发现漂浮死猪 已打捞逾130头

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月19日 - 新华社周三报导称，赣江南昌段陆续发现漂浮死猪，至周二下午六时左右已打捞死猪131头。
去年3月，黄浦江流域发生的成千上万头死猪漂流事件，引发公众对环境恶化的普遍不满。
江西省南昌市水务局称，3月15日起，赣江南昌大桥东侧陆续发现死猪。
目前尚不清楚死猪来源以及被倾倒的原因。
新华社报导称，据初步了解，这些死猪主要是从上游漂流而下。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。