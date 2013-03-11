上海黄浦江松江段水域发现逾2,200头死猪

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
Reuters3月11日 - 《环球时报》周一报道称，上海黄浦江松江段水域发现了逾2,200头死猪，此事引起舆论一片哗然。
报道援引上海市松江区环保局局长徐荣的话称，这些死猪可能是在浙江省被丢弃到黄浦江的，预计死猪总数还会上升。
徐荣称，由于担心江水受到污染，相关部门必须迅速打捞这些死猪。
据媒体报道，有关部门已在调查此事。
路透就此联系松江区环保局官员寻求置评，但遭到拒绝。
上海市政府周一在其网站发布公告称，相关部门继续抓紧打捞死猪，水务、环保部门则加强黄浦江水源水质监测。
黄浦江出现死猪漂浮消息周末在社交媒体广为流传，许多网友指责相关当局反应迟缓。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。