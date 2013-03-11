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时事要闻 | 2013年 3月 11日 星期一 15:41 BJT

上海黄浦江松江段水域发现逾2,200头死猪

Reuters3月11日 - 《环球时报》周一报道称，上海黄浦江松江段水域发现了逾2,200头死猪，此事引起舆论一片哗然。

报道援引上海市松江区环保局局长徐荣的话称，这些死猪可能是在浙江省被丢弃到黄浦江的，预计死猪总数还会上升。

徐荣称，由于担心江水受到污染，相关部门必须迅速打捞这些死猪。

据媒体报道，有关部门已在调查此事。

路透就此联系松江区环保局官员寻求置评，但遭到拒绝。

上海市政府周一在其网站发布公告称，相关部门继续抓紧打捞死猪，水务、环保部门则加强黄浦江水源水质监测。

黄浦江出现死猪漂浮消息周末在社交媒体广为流传，许多网友指责相关当局反应迟缓。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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