宁波11人因涉嫌生产销售“毒胶囊”被捕

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京9月4日 - 《中国日报》周四报导称，浙江省宁波市潘某等11人因涉嫌生产、销售有毒空心胶囊于上月被批准逮捕。
报导称，这些“毒胶囊”主要用“工业明胶”代替“食用明胶”，经过几道工序，加工成了重金属铬含量严重超标的胶囊。
警方仍在调查这些“毒胶囊”已被销往何地。
报导称，现年56岁的潘某曾在台州临海市一家药业公司上班。因公司经营不善，老板用一套生产空心胶囊的设备抵作拖欠潘某的1万多元工资。2014年2月，潘某带着设备在宁海县深甽镇租了4间厂房，并从老家雇用了章某等10名老乡，开始生产胶囊。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。