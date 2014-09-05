版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 5日 星期五 10:12 BJT

宁波11人因涉嫌生产销售“毒胶囊”被捕

路透北京9月4日 - 《中国日报》周四报导称，浙江省宁波市潘某等11人因涉嫌生产、销售有毒空心胶囊于上月被批准逮捕。

报导称，这些“毒胶囊”主要用“工业明胶”代替“食用明胶”，经过几道工序，加工成了重金属铬含量严重超标的胶囊。

警方仍在调查这些“毒胶囊”已被销往何地。

报导称，现年56岁的潘某曾在台州临海市一家药业公司上班。因公司经营不善，老板用一套生产空心胶囊的设备抵作拖欠潘某的1万多元工资。2014年2月，潘某带着设备在宁海县深甽镇租了4间厂房，并从老家雇用了章某等10名老乡，开始生产胶囊。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐