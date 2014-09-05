宁波11人因涉嫌生产销售“毒胶囊”被捕

报导称，现年56岁的潘某曾在台州临海市一家药业公司上班。因公司经营不善，老板用一套生产空心胶囊的设备抵作拖欠潘某的1万多元工资。2014年2月，潘某带着设备在宁海县深甽镇租了4间厂房，并从老家雇用了章某等10名老乡，开始生产胶囊。（完）