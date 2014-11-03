中国开放低空管制临近 飞行员培训炙手可热

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月3日（记者 方燕/Matthew Miller） - 中国民航总局表示，到2035年，中国需要培养约50万名民航飞行员，而现在中国民航飞行员仅有几千名。参加飞行员培训的新人们希望在新成立的航空公司获得收入丰厚的工作。

中国航空业大发展时期即将来临，中国明年将允许私人飞机使用1,000米以下空域，而不必得到军方的批准。商用航线不受影响，但是已有200多家新公司申请了通用航空经营许可证，中国富豪们也渴望获准驾驶私人飞机飞行。

中国民航总局所属培训部门每年最多只能培养100名学员。中国现有的大约12家飞行员培训学校已经人满为患，外国培训机构正在与本土学校一道准备新课程。

“2010年入学的首批学员主要是企业老板，他们的兴趣在于拿到私人飞行执照，”中国民航飞行学院广汉分院副院长孙凤伟说。“但现在越来越多的年轻人也想学飞行，以便能在通用航空公司找到一份工作。”

这个全新的行业仍存在不确定性，但这些公司相信能赚钱，而受训飞行员也确信自己能找到梦寐以求的工作。28岁的退伍兵宗瑞（音）来自山东，他正在天津一家飞行员培训学校学习。

“通用航空飞行员的工资不错，”准备参加培训的宗瑞在电话中告诉路透。虽说还没有一份确定的工作，宗瑞仍确信未来能偿还借来的学费，“一旦我找到工作，两年内就可以轻松还清50万元的学费。”

**开放空域**

行业高管预计，今年年底之前，北京将发布实施细则，落实2010年发布的空域开放计划，即到2015年开放1,000米以下空域，到2020年进一步开放3000米以下空域。

赛斯纳（Cessna Aircraft） 、皮拉图斯（Pilatus Aircraft） 和比亚乔（Piaggio Aero Industries）等小型飞机制造商早已将目光瞄准了中国生机勃勃的通用航空市场。

来自澳洲塔斯马尼亚的Rotor-Lift Aviation等航空服务提供商也加入了这场盛宴，该公司在香港、马来西亚和其他亚洲国家提供飞行员培训。

“我来这里是为了寻找机会，”Rotor-Lift培训经理Peter McKenzie说。他正在洽谈一项在澳洲为中国通用航空培养飞行员以及成立一家合资公司的计划。

中国最大的飞机制造商中国航空工业集团在南非投资建造飞行学校，在中国以外的国家培养飞行员也是其一个选项。

尽管大多数参加飞行员培训的新人关注的是一个可用来找工作的执照，中国一些富裕阶层人士则将飞行当做了一项时髦的新爱好。

33岁的李征（音）是一家广告公司的老板，开豪车已不再令他感到兴奋，他将目光瞄准了驾驶自己的飞机。

李征曾是个热气球比赛选手。他在接受飞行培训前说：“我热爱运动，尤其是像飞行那种有挑战性的。”

李征的终极目标是：买一架飞机，夫妻俩一起飞行。李征的妻子最近加入了阿联酋的阿提哈德航空公司，是一名空乘人员。（完）