中国平安料其互联网金融业务明后年仍将贡献价值和利润

路透上海8月18日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周四表示，尽管上半年其互联网金融业务板块产生巨额利润主要来自一次性收益，不过互联网金融板块中一些成熟业务明后年仍会为集团贡献价值和利润。

公司首席财务官姚波在公司业绩会上表示，如果下半年国内经济形势不出现大的变化，中国平安有信心全年业绩保持正增长。

“短期内（互联网金融）对集团贡献的利润，逐渐会有体现。”他说，“短期内（互联网金融）部分业务会盈利，部分还将持续投入。”

上半年中国平安的互联网金融业务贡献净利71.42亿元，占集团净利的17.5%，去年同期为亏损6.1亿元。公司中报解释，互金业务净利大增主要是普惠金融重组交易完成所带来的净利94.97亿元。

中国平安周三晚公布中报，上半年实现净利407.76亿元人民币，较上年同期的346.49亿元增长18%，期内每股盈利2.28元；董事会宣布派发中期股息每股0.2元。

作为中国平安四大业务之一的互联网金融，旗下有陆金所控股、平安好医生、平安好房和平安好车等分支。其中上半年陆金所控股完成12.16亿美元B轮融资，投后估值增至185亿美元，平安好医生完成5亿美元A股融资，投后估值达30亿美元。

姚波还在业绩会上指出，陆金所最快下半年分拆上市的计划并没有改变。

稍早他在接受路透专访时透露，陆金所控股两地上市的可能性依然存在，较大可能是在明年。

公司董事长马明哲表示，展望下半年，传统行业与互联网的结合更加紧密，金融创新进入快速发展阶段，价值创造和服务升级成为企业竞争的关键。（完）