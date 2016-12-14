陆金所控股与社交投资网络eToro合作 服务华人海外投资需求

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月14日 - 继与国际投行丹麦盛宝银行（Saxo)合作后，中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下陆金所控股周三宣布，与全球领先社交投资网络eToro签署战略合作意向协议，双方携手为那些有海外投资需求的华人提供资产配置服务，这令陆金所的国际平台渐露端伊。
陆金所控股与eToro不仅在产品方面有合作，双方还将在技术开发、系统维护、市场营销以及品牌等多方面进行合作。陆金所控股首席执行官（CEO）计葵生透露，估计明年上半年双方将敲定具体合作细节。
2007年在以色列成立的eToro，目前已拥有全球140多个国家的580多万用户，并获得中国平安、俄罗斯联邦储蓄银行和德国商业银行(CBKG.DE)等机构投资，其“复制交易”模式在全球首创，即每位用户能实时查看并自动复制其他投资者的投资行为。
他表示，“近年来，华人和中国企业海外投资理财需求一直在不断上升，陆金所控股希望利用新的科技和模式，与合作方一起向客户提供从海外到海外市场的国际化服务。”
他还指出，陆金所正在筹划的海外平台是一个开放式平台，将与多家优秀的金融科技公司合作，共同为海外华人提供一个投资理财平台，明年该平台的架构将会逐渐清晰起来。
目前陆金所控股旗下陆家嘴国际金融资产交易市场公司负责运营的LU.COM是一个人民币资产交易平台，截止9月底，其注册用户数达2,550万；今年前三季零售端交易量逾1万亿元，机构端交易量逾3.2万亿元。
而正筹建的海外平台瞄准的是华人海外资产，5月陆金所控股宣布与盛宝银行合作，盛宝银行将为陆金所控股提供稳定的报价系统和市场通道，盛宝银行旗下SaxoTrader平台为零售客户接入外汇、差价合约、ETFs、股票、期货、期权等三万余种金融产品，实现一个账户既可进行全球投资。
陆金所控股注册在开曼，旗下资产包括开放式财富管理平台陆金所、国内最大消费金融公司普惠有限和前海金交所。今年1月，陆金所控股完成12.16亿美元融资，其估值达到185亿美元，融资后中国平安仍是最大股东。国际会计和咨询公司安永稍早预计，陆金所控股有望明年登陆港股市场，成为当地首家大型互联网金融公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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