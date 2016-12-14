陆金所控股与社交投资网络eToro合作 服务华人海外投资需求

路透上海12月14日 - 继与国际投行丹麦盛宝银行（Saxo)合作后，中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下陆金所控股周三宣布，与全球领先社交投资网络eToro签署战略合作意向协议，双方携手为那些有海外投资需求的华人提供资产配置服务，这令陆金所的国际平台渐露端伊。

陆金所控股与eToro不仅在产品方面有合作，双方还将在技术开发、系统维护、市场营销以及品牌等多方面进行合作。陆金所控股首席执行官（CEO）计葵生透露，估计明年上半年双方将敲定具体合作细节。

2007年在以色列成立的eToro，目前已拥有全球140多个国家的580多万用户，并获得中国平安、俄罗斯联邦储蓄银行和德国商业银行(CBKG.DE)等机构投资，其“复制交易”模式在全球首创，即每位用户能实时查看并自动复制其他投资者的投资行为。

他表示，“近年来，华人和中国企业海外投资理财需求一直在不断上升，陆金所控股希望利用新的科技和模式，与合作方一起向客户提供从海外到海外市场的国际化服务。”

他还指出，陆金所正在筹划的海外平台是一个开放式平台，将与多家优秀的金融科技公司合作，共同为海外华人提供一个投资理财平台，明年该平台的架构将会逐渐清晰起来。

目前陆金所控股旗下陆家嘴国际金融资产交易市场公司负责运营的LU.COM是一个人民币资产交易平台，截止9月底，其注册用户数达2,550万；今年前三季零售端交易量逾1万亿元，机构端交易量逾3.2万亿元。

而正筹建的海外平台瞄准的是华人海外资产，5月陆金所控股宣布与盛宝银行合作，盛宝银行将为陆金所控股提供稳定的报价系统和市场通道，盛宝银行旗下SaxoTrader平台为零售客户接入外汇、差价合约、ETFs、股票、期货、期权等三万余种金融产品，实现一个账户既可进行全球投资。

陆金所控股注册在开曼，旗下资产包括开放式财富管理平台陆金所、国内最大消费金融公司普惠有限和前海金交所。今年1月，陆金所控股完成12.16亿美元融资，其估值达到185亿美元，融资后中国平安仍是最大股东。国际会计和咨询公司安永稍早预计，陆金所控股有望明年登陆港股市场，成为当地首家大型互联网金融公司。（完）