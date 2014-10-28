中国平安推金融旗舰店 打造互联网一站式财富管理平台

路透上海10月28日 - 作为中国金融牌照最齐全、业务范围最广的金融服务集团，中国平安(601318.SS)(2318.HK)将其传统金融业务的销售向互联网延伸，周二正式推出平安金融旗舰店（chaoshi.pingan.com），以打造互联网上的一站式财富管理平台。

此前，国内互联网企业打造的理财平台，例如阿里巴巴(BABA.N)的淘宝理财、百度(BIDU.O)旗下百度金融主要是代销金融产品为主，而平安金融旗舰店汇聚平安集团旗下银行、保险、证券、信托等所有金融产品并直接销售。

平安金融科技副总经理谢虹表示，目前用户对财富管理需求正发生变化，从原先的盲目追求高收益向安全可靠、一站式购买、智能化的服务并且便捷高效等方向演变，平安金融旗舰店的推出正是响应这种需求变化趋势。

“互联网企业往往从电商角度考虑客户需求，而要摸清客户需求，需从金融角度出发。”她说。

她指出，经过九个月的内部测试，平安金融旗舰店的访问用户数正呈指数级速度递增，恰恰反映出平安客户对这种一站式服务平台的高涨需求。

她还表示，未来平安金融旗舰店将进一步整合一账通大数据平台，集合金融帐户、收支消费等信息，多维度分析用户财务及消费习惯，支持金融旗舰店提供精准产品推送和定制个性化金融产品。

中国平安是国内传统金融企业中最为积极地尝试互联网金融的一家，除与阿里巴巴、腾讯(0700.HK)等合资组建了国内首家互联网保险公司外，中国平安还投资了P2P平台陆金所以及平安好房、平安好车等垂直电子商务平台。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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