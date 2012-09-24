中国平安斥巨资建养老社区--报载

金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透上海9月24日电---上海证券报周一报导,中国平安(601318.SS)(2318.HK)首个养生养老综合服务社区周日落户浙江桐乡.该项目总投资170亿元人民币,总建筑面积约150万平方米.
中国平安旗下不动产公司负责人透露,桐乡是其在长三角养老产业投资上的首个布点,未来还将在长三角、珠三角、环渤海、中西部、海南岛进行五大战略布点养老社区.
老龄化人口的急剧增长背後,蕴藏着养老产业高达万亿元的市场空间.此前,已有中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、新华人寿(1336.HK)(601336.SS)、泰康人寿、合众人寿等多家保险公司在养老社区上率先试水.
报导称,虽然在养老产业布局上"慢一拍",中国平安的盈利模式较为清晰:"租赁+出售",包含会员型养老公寓、产权型亲情社区和度假休闲等三大产品线,通过整合商业、旅游、度假、医疗、培训等上下游产业链,打造全龄化、一站式养生养老产业的综合平台.
中国平安在“桐乡养生养老综合服务社区”这个项目上，将引入三星生命、瑞金医院、耀华国际学校等合作机构.
报导指出,中国平安养生养老综合服务社区项目的资金来源,目前均来自於集团的自有资金,不涉及保险资金,因此在政策上不存在任何障碍.平安不动产公司负责人透露说,待项目运作成熟後,不排除将来还会引入第三方资金.
根据保险投资新政规定,保险资金投资养老不动产项目,不得自行开发建设投资项目,不得以分拆形式销售养老项目产权,不得利用销售养老项目产权获得销售收入.
对於保险业而言,养老产业将创造新的利润增长点.整个养老产业链向上衔接医疗保险、护理保险和养老保险等产品，推动保险产品的创新,同时带动下游的老年医学、护理服务、老年科技产品等产业,能够极大地延伸和扩展保险产业链,同时有效整合关联产业.
中国平安A股上周五收报39.58元,过去一个月累计下跌3.6%.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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