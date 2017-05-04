前花旗高层加盟中国平安任首席创新官 将组建10亿美元基金

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海5月4日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周四宣布，前花旗(C.N)全球零售银行总裁Jonathan Larsen（罗中恒）加盟平安，担任平安集团首席创新执行官, 并担任即将组建、初始规模为10亿美元的中国平安全球领航基金董事长兼首席执行官（CEO）。
公司新闻稿称，罗中恒将负责集团创新战略的研究、投资、引进、孵化及管理，并重点关注与集团主营业务方向相关联的全球领先的金融科技、医疗健康科技的引进，构建优质的业务创新平台和先进的商业模式，培育及孵化金融、医疗健康领域的创新科技市场化、产业化应用。
中国平安董事长兼CEO马明哲表示，罗中恒的加盟将进一步充实和提高平安的国际化管理团队，不断跟踪新科技、新金融等方面的发展潮流，有效把握市场新的发展机会和成长空间，推动集团重大业务模式创新和科技应用创新，加快中国平安金融科技及医疗科技创新发展的步伐，推进公司国际化进程。
即将创设的平安全球领航基金，将致力于跟踪全球金融及医疗健康科技领域的前沿技术及创新发展，进行投资及市场化培育，发掘最佳投资机遇，并建立专业化的投资管理团队。罗中恒将全面负责该基金的整体运作，推动其成为全球领先的科技投资基金。
新闻稿称，通过该基金，被投资企业将有机会接触到平安的1.38亿客户、120万业务员、6,000家机构和遍布中国的数字化销售网络。
近10年来，中国平安每年投入数十亿元人民币的科研资金，积极投入金融及医疗健康科技领域，先后孵化了陆金所、金融一帐通、壹钱包等金融科技服务平台，以及平安好医生、医保一账通、万家诊所等医疗健康科技服务平台。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。