中国平安旗下平安租赁未来五年将投100亿建医学影像中心

路透上海11月24日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)旗下平安国际融资租赁公司周四宣布，其资产规模近日已超1,000亿元人民币，跻身国内融资租赁业第一阵营。平安租赁董事长兼首席执行官方蔚豪提出未来业务创新四方向，并称未来五年将投资100亿元在全国建设医学影像中心。

方蔚豪表示，融资租赁业与宏观经济有较为紧密的关联度。在中国经济减速前行的时候，融资租赁业应从四个方向进行创新：租赁＋互联网、个人消费端租赁、经营性租赁和运营租赁。

以运营租赁为例，平安租赁将汇聚中国平安(2318.HK)旗下的医疗健康资源，在全国数十个重点城市，投资和运营100座医学影像健康检测中心，进行核磁共振、超声波、CT等医学检查服务，从而将租赁业务和医疗运营有机结合起来。

在个人消费端租赁，平安租赁将选择合适的实物产品，融合租赁金融产品的设计，以“硬件免费，服务收费”的模式，提供给个人和家庭。平安租赁已与上海通用、上海大众等国内领先的乘用车厂合作，推出便捷的车辆租赁服务，日交易已达数千笔。

经过过去十年的快速发展，中国融资租赁业的资产规模已逼近5万亿元，不过行业集中度尚显不够，没有一家租赁公司市场份额超过10%。作为租赁业的新兵，在成立三年多时间内，平安租赁持续井喷式成长，无论其资产规模，还是收入和利润，复合年均增长率均超过100%。

平安租赁目前注册资本93亿元，涉及19条业务线，其中健康卫生、能源冶金、工程建设和教育文化等四条业务线的市场份额已位居第一，2015年底资产规模超过700亿元。（完）