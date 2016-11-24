中国平安旗下平安租赁未来五年将投100亿建医学影像中心

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月24日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)旗下平安国际融资租赁公司周四宣布，其资产规模近日已超1,000亿元人民币，跻身国内融资租赁业第一阵营。平安租赁董事长兼首席执行官方蔚豪提出未来业务创新四方向，并称未来五年将投资100亿元在全国建设医学影像中心。
方蔚豪表示，融资租赁业与宏观经济有较为紧密的关联度。在中国经济减速前行的时候，融资租赁业应从四个方向进行创新：租赁＋互联网、个人消费端租赁、经营性租赁和运营租赁。
以运营租赁为例，平安租赁将汇聚中国平安(2318.HK)旗下的医疗健康资源，在全国数十个重点城市，投资和运营100座医学影像健康检测中心，进行核磁共振、超声波、CT等医学检查服务，从而将租赁业务和医疗运营有机结合起来。
在个人消费端租赁，平安租赁将选择合适的实物产品，融合租赁金融产品的设计，以“硬件免费，服务收费”的模式，提供给个人和家庭。平安租赁已与上海通用、上海大众等国内领先的乘用车厂合作，推出便捷的车辆租赁服务，日交易已达数千笔。
经过过去十年的快速发展，中国融资租赁业的资产规模已逼近5万亿元，不过行业集中度尚显不够，没有一家租赁公司市场份额超过10%。作为租赁业的新兵，在成立三年多时间内，平安租赁持续井喷式成长，无论其资产规模，还是收入和利润，复合年均增长率均超过100%。
平安租赁目前注册资本93亿元，涉及19条业务线，其中健康卫生、能源冶金、工程建设和教育文化等四条业务线的市场份额已位居第一，2015年底资产规模超过700亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。