中国平安称将加大海外投资比例 关注公用事业类等项目

路透上海/香港8月20日 - 以市值计中国第二大保险商--中国平安保险（集团）股份有限公司(2318.HK)(601318.SS)高层周三表示，鉴于人民币升值给海外投资带来的风险将得到消化，公司会逐步加大海外投资比例，重点关注公用事业和基建类项目。

平保首席投资执行官陈德贤在记者会上称，由于未来3-5年人民币升值预期将会得到消化，公司会逐步扩大海外投资，以满足分散风险目的。今年开始委托两间香港的资产管理公司投资于海外资本市场，而海外投资关注重点是现金流不错的公用事业和基建类项目。

“今年于海外市场计划投资300亿元人民币，这是因应人民币还在升值所做的风险预算，未来的预算将会逐步加大。”他说。

截至6月末，平保的保险资金投资资产规模约1.36万亿元，以此计算，海外投资占比不到3%。

平保周二公布，今年上半年实现净利213.62亿元人民币，同比增长19%，符合市场预期，主要受产险和银行业务盈利增长带动，而寿险业务利润大致持平。

该公司首席财务官姚波称，期内为股票投资浮亏减值76亿元，因而影响寿险业务获利表现，但减值后这些投资对公司下半年和未来的盈利压力大大减轻。平保将会加大固定收益投资和提升净投资收益率，并预期下半年的新业务价值健康稳定增长，新业务价值率保持稳定。

产险方面，姚波说，平安产险此前获中国保监会核准增资20亿元，预期资金很快到位，下半年的偿付能力充足率将会提升。6月末的偿付能力充足率降至151.9%，逼近监管红线，去年末则为167.1%。

“上半年产险的盈利水平不错，预计下半年的盈利性继续提高。”他说。

国务院此前发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（新“国十条”）指出，到2020年，保险成为政府、企业、居民风险管理和财富管理的基本手段和政府改进公共服务、加强社会管理的有效工具。保险深度（保费收入/国内生产总值）达到5%，保险密度（保费收入/总人口）达到3,500元/人。

平保首席保险业务执行官李源祥称，新国十条确立保险的市场地位，对行业有深远意义，以上述目标估算，保险市场的保费收入每年平均增长15%，将释放出巨大的市场空间，而养老、健康、农业等保险将成为新的增长点，平保将积极研究参与，期望国家会有相应的税收和法律政策扶持。

他并指出，国十条还鼓励产业链上下游延伸，因此平保会在产业投资例如从健康险参与到医疗作出积极研究；此外，在保险资金运用方面，平保对债权计划的投资已有一定部署。（完）

(发稿 林琦/雷美珍；审校 张喜良)

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